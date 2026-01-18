Đường ven kênh ở TPHCM nứt toác, sụp lún sát mép nước

Vụ sụt lún xảy ra tại đoạn đường Ba Đình (ven kênh Tàu Hũ), phường Chánh Hưng. Theo ghi nhận ban đầu, đoạn đường bị sập có chiều dài hơn 20m, phần nền đường bị khoét sâu, lộ rõ lớp đất bên dưới.

Bà Đỗ Thị Mỹ Tuyền (50 tuổi), một người dân địa phương, cho biết: "Khoảng 5-6h tuyến đường bị sạt như vậy. Người dân đang ở công viên Chánh Hưng hô hào nên mọi người mới tá hỏa. Cũng may là mọi người tập thể dục ở bên trên".

Một đoạn lan can bờ kè cũng bị kéo theo, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Bà Tuyền cũng bày tỏ sự lo lắng khi cho biết thêm: "Mấy bữa trước nó đã bị lún ở ngoài bờ kè rồi, nhưng không có cảnh báo hay chăng dây gì cả. Đến bây giờ xảy ra như vậy sợ quá, chân tay vẫn còn run".

May mắn thay, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện hay người dân nào rơi xuống khu vực sụt lún, tránh được những thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Chánh Hưng đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực sạt lở đã được căng dây phong tỏa, đặt biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông, không cho phương tiện lưu thông qua để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển xung quanh khu vực sạt lở, đồng thời theo dõi sát sao các thông báo từ cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó nếu tình hình diễn biến phức tạp hơn. Đến hơn 12h30 cùng ngày, nhân viên kỹ thuật đã có mặt tại hiện trường để bắt đầu công tác khắc phục sự cố.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sụp lún này.