Cụ ông 93 tuổi tử vong trong ngôi nhà cháy

Ngày 8/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ dập lửa và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 20h30 ngày 7/12, tại nhà ông Hồ Văn Tấn, thuộc thôn 3, xã Trà Linh. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà.

Người dân và cơ quan chức năng hỗ trợ dập lửa (Ảnh: Anh Thành).

Cụ ông H.V.D. (93 tuổi) không kịp thoát ra ngoài và tử vong trong ngôi nhà cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp dập lửa và hạn chế tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.