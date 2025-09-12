Cháy nhà ở TPHCM, cụ ông 78 tuổi tử vong

Sáng 12/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà làm cụ ông tử vong.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thông tin ban đầu, gần 4h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà số 316, đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ), phường Trung Mỹ Tây. Họ đã hô hoán và tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành.

Thời điểm này, bà N.T.K.H. (82 tuổi, quê Vĩnh Long) chạy từ trong nhà ra ngoài, nhờ người dân cứu chồng bà là ông N.M.T. (78 tuổi) đang mắc kẹt bên trong.

Tuy nhiên, lúc này lửa đã cháy lớn, phía trước nhà để nhiều đồ đạc nên không ai dám xông vào.

"Căn nhà chứa nhiều đồ đạc, cộng thêm chiếc xe tay ga để chắn lối đi, lửa kèm theo nhiều tiếng nổ nên chúng tôi không dám xông vào cứu người", nhân chứng kể.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa sau đó. Cảnh sát vào bên trong kiểm tra và phát hiện ông T. đã tử vong.

Công an có mặt điều tra vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhiều tài sản đã bị cháy rụi, trong đó có chiếc xe tay ga.

Căn nhà rộng gần 40m2, hai ông bà sinh sống hàng chục năm, buôn bán phụ tùng xe ba gác. Ông T. bị liệt nên khi cháy ông không thể thoát ra ngoài