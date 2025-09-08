Cháy dãy cửa hàng ở Hà Nội lúc rạng sáng

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 1h59 cùng ngày, tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh số 176 Xuân Diệu, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Sau khi nhận thông tin, cảnh sát đã điều động Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 14, 7, 8 cùng 6 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chính quyền, công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy (Ảnh: Chu Thúy).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là dãy cửa hàng kinh doanh gồm cửa hàng ăn uống, sửa xe máy, cửa hàng bán vật liệu kim khí, điện nước... được xây dựng tạm với kết cấu khung thép, mái tôn, cao 1 tầng.

Ngoài ra, Công an phường Tây Hồ cùng lực lượng dân phòng đã tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp các thành viên Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angle hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực cháy có diện tích khoảng 150m2 (Ảnh: Chu Thúy).

Theo cảnh sát, tới khoảng 4h đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, diện tích đám cháy khoảng 150m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.