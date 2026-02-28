Nhà công vụ Lâm Đồng vắng người ở vì công chức thuê trọ bên ngoài

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh này đã bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo 30 cơ sở nhà lưu trú công vụ. Các hạng mục đã hoàn tất, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và cơ bản đáp ứng số lượng người theo thiết kế ban đầu.

Theo Sở Xây dựng, sau 8 tháng từ khi chính quyền tỉnh Lâm Đồng mới vận hành (từ 1/7/2025), lượng lớn công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Bình Thuận (cũ), Đắk Nông (cũ) chuyển về Đà Lạt (Lâm Đồng), song chưa vào ở nhà công vụ.

Ký túc xá trên đường Nguyễn Hoàng, phường Langbiang - Đà Lạt, được dùng làm nhà công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng được giao tổ chức, bố trí nhà lưu trú công vụ. Một số cơ sở hiện chưa khai thác hết công suất, trong đó có trụ sở các tổ chức đoàn thể huyện Lạc Dương (cũ), trụ sở UBND thị trấn Lạc Dương (cũ) tại phường Langbiang - Đà Lạt (Lâm Đồng), cơ sở số 1 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo nhà chức trách, hiện nay, khối B1 ký túc xá sinh viên trên đường Nguyễn Hoàng (phường Lang Biang - Đà Lạt) vẫn còn nhiều phòng trống, chưa bố trí cho cán bộ ở theo phương án ban đầu.

Qua tìm hiểu, nhiều cán bộ, viên chức chưa vào ở nhà công vụ vì họ đang được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 3 triệu đồng/người/tháng trong 12 tháng.

Trường hợp vào ở nhà công vụ, khoản tiền trên sẽ bị cắt. Do đó, nhiều công chức, viên chức, người lao động chọn phương án thuê nhà. Việc thuê trọ cũng thuận tiện hơn vì có thể lựa chọn địa điểm gần công sở, nơi làm việc.

Cơ quan chức năng nâng cấp, sửa chữa nhà công vụ ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trước thực tế một số cơ sở chưa sử dụng hết công suất, Sở Tài chính đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại nhu cầu thực tế. Trường hợp không còn nhu cầu hoặc sử dụng chưa hết, đơn vị phải báo cáo để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển cho đơn vị khác có nhu cầu, tránh lãng phí tài sản công.

Cũng theo Sở Tài chính, sau khi hoàn tất rà soát trong quý I, trường hợp còn dư phòng, đơn vị sẽ đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sử dụng vào mục đích khác theo quy định.