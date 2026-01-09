Nguyên nhân vụ cháy tại tầng thượng spa ở trung tâm TPHCM

Chiều 9/1, liên quan vụ cháy tại spa 7 tầng trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc.

Trước đó, khoảng 7h25 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) nhận tin báo cháy tại một spa trên đường Lê Thánh Tôn.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy, xe thang, xe hút khói khẩn trương đến hiện trường.

Cảnh sát triển khai xe thang tiếp cận đám cháy để dập lửa, ngăn cháy lan (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư, khói lửa bùng phát dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan và đe dọa trực tiếp đến tính mạng các nạn nhân bên trong. Thượng tá Nguyễn Văn Vũ, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, đã trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện còn người mắc kẹt bên trong cơ sở. Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời giải cứu 2 người bị mắc kẹt tại tầng 3 và khu vực sân thượng, đưa ra ngoài an toàn.

Song song với công tác cứu người, lực lượng chữa cháy nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực lân cận, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trung tâm thành phố.

Cảnh sát giải cứu người mắc kẹt bên trong tòa nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan, công an xác định đám cháy bùng phát từ khu vực đặt máy sấy quần áo trên sân thượng tòa nhà.

Theo lực lượng chức năng, máy sấy quần áo là thiết bị tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu sử dụng không đúng cách. Nguyên nhân có thể xuất phát từ máy kém chất lượng, không được vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ, vị trí lắp đặt không phù hợp hoặc hệ thống điện không bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng máy sấy quần áo, sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và lắp đặt thiết bị tại vị trí thông thoáng. Việc lựa chọn máy sấy có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn cũng là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản.