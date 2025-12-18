Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ ở TPHCM, khiến 2 người thương vong, trưa 18/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết chi tiết quá trình tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, các nạn nhân là hai nam thanh niên 22 tuổi và 27 tuổi, đều gặp tai nạn lao động vào tối 17/12, rơi từ độ cao khoảng 10m xuống đất trong lúc sửa thang máy tại công trình ở số 219 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TPHCM (Nhà thi đấu Phú Thọ).

Khi kíp cấp cứu 115 tiếp cận hiện trường (khoảng 21h40), một bệnh nhân hôn mê, ngưng tim - ngưng thở, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn, kết quả thăm khám ghi nhận đa chấn thương nặng vùng đầu - mặt, gồm lún sọ, vết thương hở vùng mặt, vỡ phức tạp xương hàm và xương gò má.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi kíp cấp cứu đến hiện trường do tai nạn lao động. Sau đó, nhân viên y tế đã giữ nguyên hiện trường, lập biên bản tử vong và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Còn nam thanh niên 22 tuổi được kíp cấp cứu tiếp cận và ghi nhận tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết động tương đối ổn định. Bệnh nhân kêu đau cột sống thắt lưng, có tình trạng gãy kín cẳng chân trái, vết thương xây xát, chưa ghi nhận dấu hiệu thần kinh khu trú.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân này là theo dõi chấn thương đầu, đa chấn thương, gãy kín xương cẳng chân trái. Bệnh nhân được xử trí ban đầu gồm cố định cột sống, nẹp chi tổn thương, giảm đau, truyền dịch, sau đó chuyển bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/12, một nhóm công nhân đứng trên giàn giáo để thi công hạng mục trong khuôn viên Nhà thi đấu Phú Thọ. Trong lúc làm việc, giàn giáo bất ngờ đổ sập, khiến một công nhân tử vong tại chỗ, một công nhân khác bị thương nặng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động cán bộ, chiến sỹ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.