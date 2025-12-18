Sập giàn giáo tại nhà thi đấu ở TPHCM, một công nhân tử vong

Ngày 18/12, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo ở Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ) làm một công nhân tử vong, một người bị thương.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo ở Nhà thi đấu Phú Thọ (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Trước đó, chiều 17/12, một nhóm công nhân đứng trên giàn giáo để thi công hạng mục trong khuôn viên Nhà thi đấu Phú Thọ, trên đường Lý Thường Kiệt. Trong lúc làm việc, giàn giáo bất ngờ đổ sập.

Vụ việc khiến một công nhân tử vong tại chỗ, một công nhân khác bị thương nặng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động cán bộ, chiến sỹ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.