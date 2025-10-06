Nguyên Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Việc xem xét kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, được Trung ương đề cập tại Hội nghị Trung ương 13, khai mạc sáng 6/10.

Tại Hội nghị này, Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng. Trung ương xác định ông Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Hồng Phong).

Nguyên Bí thư Thanh Hóa cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Hưng gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Tại cuộc họp hôm 26/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét những vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2024).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc.

Ông Đỗ Trọng Hưng (Ảnh: Minh Hiếu).

Ban Thường vụ này đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn đó cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Về trách nhiệm cá nhân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Hưng cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.