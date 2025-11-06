Người sử dụng tốt ngoại ngữ hiếm phục vụ đối ngoại có thể hưởng 300% lương

Chiều 6/11, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

3 nhóm chính sách lớn được Chính phủ nêu trong dự thảo nghị quyết, trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Dự thảo nghị quyết quy định người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên được hỗ trợ 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp). Khoản hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương, không dùng làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội và được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ảnh: Hồng Phong).

Trường hợp cán bộ thuộc đối tượng hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ hàng tháng cùng mục đích, dự thảo nghị quyết nêu chỉ được hưởng chính sách cao nhất cho đến khi Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới.

Cùng với đó, dự thảo nghị quyết nêu rõ cơ chế, chính sách để huy động chuyên gia, nhà khoa học, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm phục vụ công tác đối ngoại theo hướng “có chế độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và được hưởng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp) khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức”.

Mức này tương tự chế độ đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, dự thảo nghị quyết còn quy định công chức, viên chức được cử biệt phái đi làm việc tại tổ chức quốc tế được ưu tiên xem xét, đề bạt khi quay trở lại công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kinh phí để triển khai nghị quyết bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chính phủ tính toán tác động hàng năm của việc triển khai nghị quyết là khoảng 990 tỷ đồng, bao gồm chế độ hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên khoảng 323 tỷ đồng; chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác này khoảng 667 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (Ảnh: Hồng Phong).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết.

Về chế độ, chính sách đối với người làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế thường xuyên của dự thảo nghị quyết, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng việc hỗ trợ phải đảm bảo phù hợp với chính sách áp dụng cho công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực khác trong hệ thống chính trị.

Cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát đầy đủ, đánh giá tác động của các chính sách đặc thù được quy định trong dự thảo nghị quyết đối với ngân sách Nhà nước.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ quy định những chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội trong nghị quyết.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát các chế độ, chính sách với người làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 10.