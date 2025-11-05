Đề nghị có cơ chế khen thưởng người nộp thuế nhiều

Chiều 5/11, phát biểu thảo luận về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế để thu thuế minh bạch, công bằng và rõ ràng hơn.

Vị đại biểu nêu ví dụ ngay với bản thân ông, mỗi tháng có nhiều nguồn thu nhập khác nhau như chế độ hội họp, viết bài, giảng dạy, lương hưu… Từng tháng phải rà soát lại, rất phức tạp.

"Sợ nhất là khi đi đâu đó bị ách lại vì lý do trốn thuế", ông Trí nói và cho rằng nếu có một hệ thống quản lý thu nhập cá nhân tập trung, rõ ràng, tra cứu dễ dàng thì cả người dân lẫn cơ quan quản lý đều thuận lợi.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu thảo luận (Ảnh: Trọng Phú).

Bên cạnh đó, vị đại biểu cũng cho rằng cần có cơ chế khen thưởng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều.

"Tôi nhớ khi còn học ở Nhật, lần đầu tiên nghe đến thuế thu nhập cá nhân tôi cũng thấy quá vô lý, mình làm ra tiền rồi lại phải nộp thuế, làm càng nhiều nộp càng nhiều. Nhưng sau đó tìm hiểu thì thấy đây là loại thuế rất văn minh và nhân văn", ông Trí nói.

Theo ông Trí, thuế thu nhập cá nhân là cách để chia sẻ cơ hội, bản thân mình thành công được là nhờ xã hội tạo điều kiện, nhờ cha mẹ, thầy cô, những người làm việc phục vụ mình. Vì thế, việc đóng góp một phần thu nhập cho xã hội chính là trả lại những gì mình đã nhận được, để người khác cũng có cơ hội phát triển như mình.

Vị đại biểu cho rằng người nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều nên được tôn vinh, ghi nhận. Ở nhiều nước, người đóng thuế nhiều nhất được xem là "công dân số một", bởi họ đang gánh phần đóng góp lớn cho xã hội. Một người nộp thuế thu nhập có thể nuôi được 10 người.

"Đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung cơ chế khen thưởng người nộp thuế nhiều", đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu ý kiến.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân là rất cần thiết, bởi trong thời gian qua, giá cả, thu nhập, mức chi tiêu cá nhân đều biến động rất lớn nên cần phải có sự điều chỉnh kịp thời.

Theo ông Cường, việc điều chỉnh này không chỉ là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mà còn phải tính đến cơ chế để Chính phủ có thể linh hoạt điều chỉnh khi có biến động.

Đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu (Ảnh: Trọng Phú).

Vị đại biểu cũng đồng tình với hướng dự thảo luật lần này không quy định cứng mức giảm trừ gia cảnh mà giao cho Chính phủ căn cứ vào biến động giá cả và thu nhập để quyết định. Tuy nhiên, cần làm rõ nguyên tắc điều chỉnh, nghĩa là khi giá cả tăng mạnh thì mức giảm trừ gia cảnh cũng phải được điều chỉnh tương ứng.

Về biểu thuế lũy tiến, hiện nay đang quy định với 7 bậc, mỗi bậc cách nhau 5%. Trong khi dự thảo lần này đề xuất giảm xuống còn 5 bậc để việc tính toán, quản lý đơn giản hơn. Tuy nhiên, ông Cường cho rằng như vậy là chưa hợp lý.

Vị đại biểu đề nghị giữ nguyên 7 bậc thuế như hiện nay, mỗi bậc áp thuế cách nhau 5%. Theo đó, dưới 10 triệu mức 5%, 10-20 triệu mức 10%, 20-40 triệu mức 15%, 40-60 triệu mức 20%, 60-80 triệu mức 25%, 80-100 triệu mức 30% và 100-150 triệu mức 35%.

Theo ông Cường, giữ cơ cấu như vậy thì mức tăng giữa các bậc sẽ đều đặn, hợp lý hơn, vừa bảo đảm công bằng, vừa tạo động lực cho người lao động. Nhiều nước cũng đang áp dụng biểu thuế 7 bậc chứ không phải thu hẹp còn 5 bậc.