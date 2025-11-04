Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng hàm Đại tướng, bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm và quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch nước đồng thời quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chúc mừng ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đồng thời được thăng quân hàm Đại tướng, Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân.

Chủ tịch nước đánh giá ông Nguyễn Trọng Nghĩa là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở và được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác khác nhau.

Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, ông Nghĩa cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, ông đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và bạn bè quốc tế tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm, thăng quân hàm phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cam kết luôn gương mẫu trong nhận thức và hành động; tuyệt đối trung thành và giữ vững bốn kiên định mang tính nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng Đảng và xây dựng quân đội.

Ông cũng khẳng định luôn cầu thị và nỗ lực phấn đấu xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn mực đạo đức cách mạng, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: TTXVN).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê ở Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có trình độ Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bắt đầu từ vị trí của một chiến sĩ, ông Nghĩa có thời gian dài công tác gắn bó với quân đội và kinh qua nhiều chức vụ trong lực lượng.

Giai đoạn từ tháng 10/1988 đến tháng 8/1995, ông giữ vị trí Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) và lần lượt được thăng quân hàm Đại úy rồi Thiếu tá.

Sau đó, ông là Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7), được thăng quân hàm Trung tá.

Sau khi được thăng quân hàm Thượng tá rồi Đại tá, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7; Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Trong hai năm từ tháng 8/2010 đến 8/2012, ông là Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4, sau đó được thăng quân hàm Trung tướng rồi Thượng tướng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ tháng 2/2021, ông giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, sau đó là Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sau hợp nhất.