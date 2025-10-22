Công trình giao thông "tê liệt" vì vướng mặt bằng, bị đào trộm 2.000m3 đất

Ngày 22/10, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có văn bản đề nghị xử lý tình trạng tự ý đào, khai thác vận chuyển đất trái phép trên tuyến đường thuộc dự án giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang được khởi công từ tháng 2/2023, tuy nhiên do vướng mắc mặt bằng, dự án mới thi công khoảng 24% đã phải tạm ngưng thực hiện từ tháng 4/2024 đến nay.

Chủ đầu tư dự án xác định có khoảng 2.200m3 đất đã bị tự ý đào, khai thác trái phép (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hiện trường, phát hiện trên tuyến đường này, đoạn qua địa bàn xã Krông Năng, bị đào, xúc đất làm thay đổi hiện trạng.

Mặt đường bị đào sâu gần 1m, chiều dài bị ảnh hưởng hơn 500m và chiều rộng khoảng 5m. Khối lượng đất bị đào, vận chuyển đi hơn 2.000m3.

Mặt đường bị đào sâu khoảng 0,8m (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk nhận định, việc bị khai thác đất tại công trình làm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng, chất lượng, kết cấu của dự án và gây thiệt hại tới tài sản vật liệu đất đắp phục vụ thi công công trình.

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND xã Krông Năng và công an xã này kiểm tra, làm rõ vụ việc này.

Ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng, cho biết đã giao cho công an vào cuộc xác minh thực tế vụ việc.

Công an xã Krông Năng đang vào cuộc xác minh vụ việc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Văn, đối với vướng mắc mặt bằng tại dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Krông Năng đã có phương án giá đất chuyển cho địa phương và phía xã sẽ thẩm định, phê duyệt phương án sớm giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư thi công tiếp tục dự án.

Một số nguồn tin xác nhận, đất bị đào, múc tại dự án là do chủ một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã Krông Năng thực hiện và có vận chuyển đất đi bán cho một số hộ dân.