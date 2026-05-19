Người phụ nữ sang đường "như chốn không người" gây tai nạn nghiêm trọng

Ngày 19/5, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 12B, đoạn qua xã Bình Minh khiến một người tử vong.

Camera an ninh nhà dân ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 8h35 ngày 18/5, tại km8+300 quốc lộ 12B, đoạn qua xã Bình Minh (Ninh Bình), ông L.V.P. (SN 1969, trú xã Định Hóa, Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS 35K1-268.xx, xảy ra va chạm với xe máy BKS 35B1-791.xx do bà M.T.Y. (SN 1960, trú xã Bình Minh) điều khiển đi từ trong ngõ ra quốc lộ 12B.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, ông P. đang đi đúng phần đường, chiều đường của mình; còn bà Y. đang đi xe từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên và đi ngược chiều đường.

Hậu quả, ông P. và chiếc xe máy bị ngã lê một đoạn trên mặt đường. Nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Bà Y. ngã tại chỗ, bị thương nhẹ. Hai phương tiện hư hỏng nhẹ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.