Nữ sinh lao xe ra đường khiến một người ngã vào xe rác ở TPHCM

Ngày 29/4, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe máy và ô tô chở rác khiến một phụ nữ tử vong.

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ camera).

Khoảng 12h30 ngày 28/4, bà N.T.S. (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy biển số 59G2-827.xx lưu thông trên tỉnh lộ 8, hướng từ tỉnh Tây Ninh về cầu vượt Củ Chi.

Khi đến giao lộ với đường Phan Thị Hồ (xã Tân An Hội, trước đây thuộc huyện Củ Chi), xe của bà S. va chạm với xe máy do nữ sinh 17 tuổi (học lớp 11) điều khiển, chở theo một người bạn, đang rẽ phải từ đường Phan Thị Hồ ra tỉnh lộ 8.

Cú va chạm khiến bà S. ngã xuống đường, đúng lúc xe chở rác chạy phía sau lao tới, cán qua người. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Tây Bắc (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an xã Tân An Hội đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ việc, một ô tô từ đường Phan Thị Hồ đi ra đã dừng lại nhường đường cho các phương tiện đi thẳng. Tuy nhiên, nữ sinh không dừng xe, thiếu quan sát khi rẽ phải.

Theo PC08 Công an TPHCM, trong quý I, toàn thành phố xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, làm 5 người tử vong và 17 người bị thương. Lực lượng CSGT đã xử lý hơn 1.900 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.