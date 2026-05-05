Ô tô BMW va chạm với xe máy, một người tử vong

Ngày 5/5, một lãnh đạo xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô BMW với một xe máy khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, xe BMW mang biển kiểm soát 18C-180.xx lưu thông trên tuyến đường bộ ven biển hướng về khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã Hải Quang, bất ngờ va chạm với một xe máy do một người đàn ông điều khiển.

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy bị hất văng xuống mương nước bên đường dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo xã Hải Quang cho biết thêm, nạn nhân tử vong là ông T., nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ).

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.