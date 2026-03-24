Cảnh sát tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến một người tử vong ở Ninh Bình

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này đang xác minh tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại Km 71+300, quốc lộ 21B, thuộc địa phận tổ dân phố Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, khoảng 9h ngày 11/3, tại địa điểm nêu trên, xe máy mang biển kiểm soát 90B3-211.78 do anh Nguyễn Trí D. (SN 1989, trú xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đã va chạm vào phần đuôi xe tải mang biển kiểm soát 29H-032.27 do anh Trần Văn Tâm (SN 1990, trú xã Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, đang đỗ tại làn đường phía trong, bên phải sát với lề đường.

Vụ va chạm khiến anh Nguyễn Trí D. tử vong tại chỗ, xe máy và xe tải hư hỏng.

Căn cứ yêu cầu xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình thông báo cho những ai biết hoặc chứng kiến vụ tai nạn; hoặc có các thông tin, hình ảnh, dữ liệu camera giám sát hành trình trên đoạn đường trên từ 9h đến 10h ngày 11/3, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên thì cung cấp cho cơ quan CSĐT để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đảm bảo giữ bí mật thông tin cá nhân người cung cấp và nội dung cung cấp.

Các thông tin liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (qua Công an phường Liêm Tuyền, địa chỉ: Tổ dân phố Trại, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, số điện thoại liên hệ: 0372.586.941 - Điều tra viên Nguyễn Đình Chiến thụ lý vụ việc.