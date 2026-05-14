Người phụ nữ rơi từ cầu tạm xuống suối tử vong

Chiều 14/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (tỉnh Nghệ An), xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường khu vực cầu gỗ tạm nơi người phụ nữ gặp nạn khi đi làm ruộng ở xã Tri Lễ, Nghệ An (Ảnh: Lô Minh).

Theo ông Điệp, vụ việc xảy ra khoảng 9h ngày 13/5. Lúc này, chị Lỳ Thị Chia (SN 1985, dân tộc Mông, trú tại bản Huồi Xái, xã Tri Lễ), điều khiển xe máy đi làm ruộng. Khi đi qua cầu gỗ tạm tại khe Huồi Xái, chị Chia không may bị trượt ngã, rơi cả người và xe máy xuống suối. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gia đình chị Chia thuộc diện hộ cận nghèo, có 7 nhân khẩu, hoàn cảnh khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, người thân cùng bà con trong bản đã đưa nạn nhân về nhà để lo hậu sự theo phong tục địa phương.