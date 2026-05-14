Một phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đang làm đồng

Ngày 14/5, UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc một phụ nữ bị sét đánh tử vong. Nạn nhân là bà H.T.H. (SN 1982, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Quảng Ninh).

Hình minh họa sét đánh (Ảnh: AI).

Khoảng 16h30 ngày 13/5, bà H. đang làm ruộng chuẩn bị cho vụ lúa hè - thu thì trời nổi cơn dông, có sấm sét. Người phụ nữ không may bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ.

Chính quyền xã Quảng Ninh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho nạn nhân xấu số, đồng thời báo cáo vụ việc đến Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị.

Trước đó vào cuối tháng 4, người đàn ông tại tỉnh Quảng Ngãi cũng bị sét đánh trong lúc chở lúa từ cánh đồng về nhà. Nạn nhân là ông P.K.T. (1966, trú tại xã Đông Sơn). Phát hiện sự việc, người dân địa phương chạy đến sơ cứu cho ông T., nhưng nạn nhân không qua khỏi.