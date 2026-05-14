Xe cứu hộ va chạm ô tô tải trên cao tốc, 2 người tử vong

Chiều 14/5, lãnh đạo UBND xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thông tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h40 cùng ngày, tại km27+750m trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Xe cứu hộ biển kiểm soát 90H-018.xx do L.H.P. (28 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển, kéo phương tiện biển số 37C-054.xx lưu thông hướng Bắc - Nam đã va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 51C-460.xx chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Thanh Nguyễn).

Vụ tai nạn khiến 2 người trên ô tô tải biển kiểm soát 51C-460.xx (chưa rõ danh tính) tử vong, các phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn và điều tra nguyên nhân.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3km, nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế, thông xe năm 2022 với quy mô 2 làn xe. Trên tuyến được bố trí các đoạn vượt xe với 4 làn đường dài 1-1,5km và có làn dừng khẩn cấp.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được nâng cấp lên 4 làn xe, do vậy các đoạn thi công, phương tiện bị hạn chế tốc độ tối đa 50km/h.