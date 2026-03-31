Người phụ nữ nhặt được ví chứa 46 triệu đồng trước cổng bệnh viện

Ngày 31/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thông tin bảo vệ đơn vị đã phối hợp Công an phường Đồng Hới hỗ trợ một phụ nữ trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Khoảng 7h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Huế, trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, nhặt được chiếc ví màu trắng trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và liên hệ bảo vệ bệnh viện.

Chị Thảo (thứ 2 bên trái) vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi (Ảnh: Nhật Anh).

Tiếp đó, chị Hoàng Thị Thảo (SN 1992, trú phường Bắc Gianh, Quảng Trị) cũng liên hệ bảo vệ bệnh viện, nhờ giúp đỡ vì bị rơi ví.

Đội bảo vệ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới phối hợp cùng Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã đối chứng và xác định chiếc ví chị Huế nhặt được là của chị Thảo. Trong ví có 46 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Chị Huế đã trao trả toàn bộ số tiền và giấy tờ tận tay chủ nhân. Người phụ nữ đánh rơi ví tiền cũng gửi lời cảm ơn đến chị Huế cũng như đội ngũ bảo vệ và cơ quan công an.