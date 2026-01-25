Khởi tố vụ án liên quan đến 3 người tử vong trên đường ở Quảng Trị

Tối 25/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án liên quan các tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng.

Theo vị lãnh đạo, vụ án kể trên liên quan đến 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới (Quảng Trị) vào sáng cùng ngày. Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn. Cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can 4 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 25/12, nhóm thanh niên có hẹn với nhau từ trước đã sử dụng 5 xe máy chạy tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp.

Khi đến tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới, nhóm thanh thiếu niên xảy ra va chạm rồi ngã xuống đường. Vụ việc khiến 3 người chết tại chỗ, một người bị thương tại hiện trường được đưa đi cấp cứu.

Ngoài 4 nạn nhân kể trên, một thiếu niên khác sau khi về nhà đã được người thân đưa đến bệnh viện và xác định bị dập lá lách.

Danh tính 3 người tử vong, gồm: N.M.T. (SN 2010), N.G.B. (SN 2010), cùng trú tại xã Bắc Trạch và H.Đ.T.A. (SN 2008), trú tại phường Đồng Thuận (Quảng Trị).

Hai người bị thương là L.D.T. (SN 2009) và L.A.T. (SN 2011), cùng trú tại xã Bắc Trạch, đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.