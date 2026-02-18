Người phụ nữ chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ dịp Tết

Ngày 18/2, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị thông tin đã hỗ trợ một người phụ nữ nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, do sơ suất, chị Phan Thị Thủy Phương, trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của anh N.V.L., trú tại TPHCM.

Do sơ suất, chị Phương chuyển nhầm tiền vào tài khoản người lạ (Ảnh minh họa: Tiến Thành)

Chị Phương làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn phường Quảng Trị nên đã đến công an phường này nhờ hỗ trợ.

Công an phường Quảng Trị nhanh chóng phối hợp với cơ quan công an tại TPHCM, giúp đỡ anh L. chuyển trả toàn bộ số tiền cho chị Phương.

Chị Phương đã viết thư cảm ơn lực lượng công an, bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tâm, giàu tính nhân văn của lực lượng Công an phường Quảng Trị.