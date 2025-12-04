Người phụ nữ nghi để xe máy trên cầu Chương Dương rồi nhảy sông tự vẫn

Chiều 4/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hồng Hà (TP Hà Nội) xác nhận sự việc trên và cho biết, các đơn vị chức năng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đang tiếp tục làm rõ sự việc, tìm kiếm nữ nạn nhân.

Chiếc xe máy nạn nhân để trên cầu Chương Dương (Ảnh: Văn Thắng).

Theo vị lãnh đạo, vào trưa cùng ngày, UBND phường nhận tin báo về việc, có một phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển trên cầu Chương Dương bất ngờ để lại phương tiện, trèo qua lan can và nhảy xuống sông Hồng.

Rất đông người dân chứng kiến sự việc khiến giao thông bị ùn ứ (Ảnh: Văn Thắng).

Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng rà soát khu vực hạ lưu sông Hồng.

Đến chiều cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai.