Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn

Khoảng 17h ngày 24/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc, tại khu vực cầu Nhật Tân xuất hiện một người phụ nữ có biểu hiện muốn tự tử.

Lực lượng cảnh sát kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định nhảy sông tự vẫn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận vụ việc.

Theo cảnh sát, tại khu vực sát bờ sông Hồng chân cầu Nhật Tân, tổ công tác phát hiện một phụ nữ trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, đứng khóc và liên tục có ý định lao xuống sông.

Trước tình huống cấp bách, các cán bộ, chiến sĩ đã khéo léo tiếp cận người phụ nữ, bảo đảm an toàn, đồng thời sử dụng kỹ năng nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, không để người phụ nữ thực hiện hành vi nguy hiểm. Song song với đó, tổ công tác kiên trì trò chuyện, động viên, giúp người phụ nữ dần ổn định tâm lý và từ bỏ ý định cực đoan.

Nhà chức trách cho biết, do chịu nhiều áp lực cùng mâu thuẫn trong gia đình, người phụ nữ (35 tuổi) đã bắt xe ôm đến khu vực cầu Nhật Tân với ý định quyên sinh. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa người phụ nữ này bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thanh để tiếp tục xác minh, hỗ trợ và xử lý vụ việc theo quy định.