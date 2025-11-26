Nghi vấn cha ôm hai con nhảy sông Trà Khúc

Khoảng 10h30 ngày 26/11, người dân sống gần khu vực cầu Trường Xuân (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) thấy một người đàn ông cùng hai cháu bé rơi xuống sông.

Nhiều người lao ra sông ứng cứu 3 nạn nhân, tuy nhiên một cháu bé khoảng 2 tuổi đã không qua khỏi.

Người đàn ông được sơ cứu kịp thời nên đã hồi tỉnh ngay sau đó, bé trai khoảng 6-7 tuổi bất tỉnh do ngạt nước.

Xe máy, dép của người đàn ông và các cháu bé được bỏ lại trên cầu Trường Xuân (Ảnh: Nguyễn Yên).

Tại hiện trường, người dân phát hiện một xe máy có treo ba lô trẻ em, bên cạnh đó là 3 đôi dép. Theo người dân địa phương, người đàn ông này là cha của hai cháu bé.

Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi, trưa 26/11, người dân đưa một bé trai khoảng 6-7 tuổi đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh do đuối nước.

“Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe bé đã tạm qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đang tiếp tục điều trị cho cháu”, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

Công an đang xác minh thông tin của những người gặp nạn cũng như điều tra để làm rõ sự việc.