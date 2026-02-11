Người phụ nữ nghèo đánh rơi 35 triệu đồng dành dụm chữa bệnh cho cháu

Theo trình bày của bà Bùi Thị Huệ (trú ở xã Hùng Việt, Phú Thọ), chiều 5/2, bà dẫn cháu ngoại đi mua kẹo tại cửa hàng tạp hóa gần cổng Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nghiên.

Sau khi thanh toán tiền và đi về đến cổng nhà, bà Huệ mới phát hiện bị mất chiếc túi có 35 triệu đồng bên trong.

Người phụ nữ 63 tuổi quay lại tìm kiếm và hỏi chủ cửa hàng tạp hóa nhưng không có kết quả. Đây là số tiền gia đình bà Huệ tích cóp, dành dụm để hỗ trợ điều trị bệnh cho cháu ngoại.

Sau khi trình báo sự việc với Công an xã Hùng Việt ít lâu, bà Bùi Thị Huệ đã nhận lại đủ số tiền đánh rơi (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an cho biết, gia đình bà Huệ có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp nên việc mất số tiền trên gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt cũng như chuẩn bị Tết Nguyên đán của gia đình này.

Sáng 6/2, bà Huệ đến Công an xã Hùng Việt trình báo và nhờ hỗ trợ tìm lại số tiền bị đánh rơi.

Ngay lập tức, công an huy động lực lượng xác minh, rà soát các tuyến đường, địa điểm liên quan đến quá trình di chuyển của bà Huệ.

Trong thời gian ngắn, Công an xã Hùng Việt đã giúp bà Huệ tìm lại được tiền và tổ chức trao lại cho gia đình này theo đúng quy định pháp luật.

Xúc động khi nhận lại số tiền lớn với gia đình mình, bà Huệ viết thư cảm ơn gửi tới Công an xã Hùng Việt, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ công an.