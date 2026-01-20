Sáng 20/1, lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế cho biết đã nắm bắt thông tin du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương, tại khu vực cầu đi bộ bằng gỗ lim, thuộc địa bàn phường Thuận Hóa.

Trước đó vào tối 19/1, người dùng mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh về việc du khách đánh rơi hai cây vàng xuống sông Hương, giá trị tài sản bị mất ước tính hơn 300 triệu đồng.

Hình ảnh các lực lượng thiện nguyện giúp du khách tìm kiếm tài sản bị rơi (Ảnh: Nhật Hoàng).

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó có nhiều ý kiến hoài nghi về tính trung thực của thông tin được đăng tải.

Lãnh đạo Đội SOS75 Huế xác nhận sự việc trên là có thật. Các lực lượng của đội thiện nguyện này đã trực tiếp tham gia lặn, giúp tìm kiếm lại tài sản cho du khách.

Các thành viên trong đội sử dụng thiết bị chuyên dụng, bình dưỡng khí để lặn xuống lòng sông và đã tìm thấy một cây vàng.

Trong sáng nay, các lực lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ du khách tìm kiếm số vàng còn lại.