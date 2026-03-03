Người phụ nữ gục chết trên đường ở TPHCM

Trưa 3/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Dĩ An điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trên đường.

Người phụ nữ tử vong trên đường Chiêu Liêu (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, hơn 9h cùng ngày, bà T.T.L. (68 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cũ) đi bộ trên đường Chiêu Liêu (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khi gần đến đầu hẻm 239, bà L. ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Khoảng 15 phút sau, người này bất ngờ nằm xuống đường.

Phát hiện vụ việc, người dân đến kiểm tra và phát hiện bà L. có biểu hiện bất thường nên gọi cho nhân viên y tế đến hiện trường, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đến lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Người thân của bà L. có mặt cung cấp lời khai, phục vụ công tác điều tra.