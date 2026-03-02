Đi uống cà phê, người đàn ông bị tai nạn tử vong ở TPHCM

Ngày 2/3, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm một người tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: C.H.).

Theo thông tin ban đầu, hơn 9h cùng ngày, anh N.N.H. (33 tuổi) và anh L.L.Đ. (40 tuổi, quê Hà Nội) chở nhau bằng xe máy mang biển số 59N1-059.xx chạy trên đường Tân Sơn, theo hướng từ đường Trường Chinh đi đường Quang Trung.

Khi đến đối diện địa chỉ 214 đường Tân Sơn (phường Tân Sơn), xe mang biển số 59N1-059.xx xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 59C3-270.xx do một nam tài xế xe ôm điều khiển đang băng qua đường.

Vụ va chạm làm hai xe máy ngã xuống đường, anh Đ. tử vong tại chỗ, anh H. bị gãy tay và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng tài xế xe ôm bị trầy xước nhẹ.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn và Đội CSGT Tân Sơn Nhất có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Được biết, thời điểm trên, anh H. và anh Đ. đang chở nhau đi uống cà phê.