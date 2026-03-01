Lật xe 7 chỗ khiến 2 người tử vong ở Đồng Nai

Ngày 1/3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến tỉnh lộ 753, đoạn qua xã Tân Lợi (Đồng Nai), khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong (Ảnh: CTV).

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Hoàng Trung Tín (SN 1967, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) lái ô tô biển số 93A-437.75 chở theo vợ là bà Nguyễn Kim Diệu (SN 1969) và cháu Hoàng Thiên Ánh Ngọc (SN 2016) đi trên đường ĐT753, theo hướng ngã ba Thạch Màng đến cầu Mã Đà.

Khi ông Tín lái xe đến đoạn đường ĐT753 thuộc ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi, thì bất ngờ ô tô bị lật ngang. Vụ tai nạn khiến bà Diệu và cháu Ngọc tử vong, ông Tín bị thương.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an xã Tân Lợi điều tiết giao thông qua khu vực trên, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tỉnh lộ 753 nối trung tâm phường Đồng Xoài qua khu vực rừng Mã Đà (Đồng Nai) theo hướng cầu Mã Đà. Từ khi đoạn suối này được cơ quan chức năng mở đường tạm cuối năm 2025, có nhiều phương tiện lưu thông qua lại giữa Đồng Xoài và Biên Hòa thay bằng đi qua Bình Dương cũ như trước.