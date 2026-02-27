Nam công nhân tử vong trong phòng trọ ở TPHCM

Ngày 27/2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Dĩ An điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong phòng trọ.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, đồng nghiệp liên hệ với anh C.B.C. (31 tuổi, quê xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để đi làm, nhưng không được.

Người đồng nghiệp tìm đến phòng trọ của anh C. trong khu chợ Dĩ An 2, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và phát hiện anh C. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường ghi lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Người dân cho biết, anh C. thuê trọ sống một mình, dịp Tết Nguyên đán vừa qua người này không về quê.

Hôm nay là ngày đi làm đầu năm, chủ thầu gọi điện thoại cho anh C. không được nên nhờ một công nhân khác đến phòng trọ kiểm tra và phát hiện vụ việc.