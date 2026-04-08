Tìm thân nhân cụ ông bệnh đang chuyển biến nặng ở Tây Ninh

Ngày 8/4, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, đơn vị đang tìm người thân của bệnh nhân Võ Văn Đức (84 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh) được tiếp nhận trước đó một ngày.

Ông Đức đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An (Ảnh: M.H.).

Theo thông tin ban đầu, lúc 16h10 ngày 7/4, bệnh viện tiếp nhận ông Đức trong tình trạng không có người nhà đi cùng. Bệnh nhân do Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa chuyển đến với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi.

Bệnh nhân cao khoảng 1,65m, nặng khoảng 60kg, da ngăm đen; bệnh diễn biến nặng. Bệnh nhân mang hộ chiếu số A74497051 (cấp ngày 1/12/2025) và giấy miễn thị thực số CA1348109 (cấp ngày 11/12/2025).

Bệnh viện Đa khoa Long An đề nghị ai là người thân hoặc biết thông tin về bệnh nhân trên liên hệ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện qua số điện thoại 02723826330 hoặc 02723581113.