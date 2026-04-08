Xe tải bị lật lúc rạng sáng, 2 người mắc kẹt trong cabin

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 1h ngày 8/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) đã nhận tin báo từ Công an phường Thủy Nguyên về vụ tai nạn tại tổ dân phố 7, khiến 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải.

Lực lượng cứu nạn giải cứu nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã báo Trung tâm chỉ huy 114, điều động một xe chữa cháy cùng thiết bị cắt phá thủy lực đến hiện trường, đồng thời đề nghị chi viện thêm một xe cứu nạn cứu hộ và phối hợp lực lượng y tế tổ chức cứu người.

Tại hiện trường, xe tải biển kiểm soát 36C-456.xx bị lật ngang, phần đầu đâm vào cột điện, cabin biến dạng nghiêm trọng. Một nam nạn nhân bị kẹt phần thân dưới sau vô lăng, một nữ nạn nhân bị kẹt chân tại ghế phụ.

Lực lượng y tế đã truyền dịch ngay tại chỗ trong khi lực lượng cứu nạn sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực để mở rộng cabin, đồng thời dùng kích nâng phần bị biến dạng.

Đến hơn 2h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân nữ ra ngoài, sau đó giải cứu thành công nạn nhân nam và bàn giao cho lực lượng y tế Bệnh viện Việt Tiệp đưa đi cấp cứu.

Hai nạn nhân là ông Đ.V.M. (SN 1977) và bà N.T.H. (SN 1980), đều bị gãy chân, đa chấn thương phần mềm, mất máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, các lực lượng đã bàn giao hiện trường cho Công an phường Thủy Nguyên xử lý theo quy định, đồng thời thông báo ngành điện lực khắc phục cột điện hư hỏng, đảm bảo an toàn khu vực.