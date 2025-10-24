Thanh niên trộm 13 bánh ô tô Ford Ranger vì bị chủ nợ "dí"

Ngày 24/10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm bánh ô tô.

Đối tượng bị bắt giữ là Đoàn Ngọc Khánh (22 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Đoàn Ngọc Khánh bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, Khánh không có việc làm ổn định lại nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Do bản thân đang sử dụng ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger nên Khánh rất rành và thực hiện các vụ trộm bánh ô tô của dòng xe này.

Khoảng 2h30 ngày 12/10, Khánh điều khiển ô tô di chuyển trên đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, phát hiện ô tô Ford Ranger đang đậu bên đường vắng nên đã tháo lấy đi 2 bánh sau.

Đến 0h50 ngày 16/10, Khánh điều khiển ô tô trên đường Ngô Gia Tự, phường Tân An và tiếp tục tháo 3 bánh ô tô Ford Ranger đang đậu sát lề đường.

Khánh lái xe bán tải đi trộm bánh ô tô vào ban đêm (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi trộm cắp được số bánh ô tô, Khánh chở đến một tiệm rửa xe để rửa sạch rồi tìm nơi tiêu thụ.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, công an đã vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe bán tải chở theo 4 bánh ô tô trên thùng, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện nghi ngờ nên chốt chặn để kiểm tra.

Tại cơ quan công an, ban đầu Khánh khai nhận đã mua 4 bánh xe của một người đàn ông tại tỉnh Đắk Lắk với số tiền 18,5 triệu đồng. Tuy nhiên, với bằng chứng không thể chối cãi, Khánh đã thừa nhận gây nên các vụ trộm bánh ô tô tại Đắk Lắk và nhiều tỉnh, thành khác.

Đoàn Ngọc Khánh thừa nhận do bị chủ nợ "dí" nên đã lấy cắp 13 bánh ô tô nhãn hiệu Ford Ranger để có tiền trả nợ.

Công an phường Tân An đang hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý theo thẩm quyền.