Bị mẹ ruột bỏ rơi và cả đàn bắt nạt, khỉ con phải ôm lấy thú bông cho đỡ sợ

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được ghi tại khu vực nuôi khỉ tại vườn thú ở thành phố Ichikawa (tỉnh Chiba, Nhật Bản) thu hút hàng triệu lượt xem.

Đó là cảnh tượng một chú khỉ đực 6 tháng tuổi có tên Punch bị những con khỉ lớn trong đàn bắt nạt. Chú khỉ tỏ ra hoảng sợ, sau đó phải chạy ngay tới chỗ đặt một con thú bông và ôm chặt vào lòng cho đỡ sợ.

Bị mẹ ruột bỏ rơi và cả đàn bắt nạt, khỉ con phải ôm lấy gấu bông cho đỡ sợ (Nguồn video: X).

Chú khỉ Punch từng nổi tiếng trên mạng xã hội vì luôn ôm theo một con thú nhồi bông khi đang sống trong vườn thú. Video thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem khiến người hâm mộ lo lắng trước tình trạng của chú khỉ nhỏ.

Được biết, món đồ chơi này là vật bất ly thân của chú khỉ nhỏ. Nó đã gắn bó với đồ chơi này kể từ khi sinh ra vào tháng 7/2025 và bị mẹ bỏ rơi.

Ở video mới đây, Punch tiếp tục lấy đi nước mắt của nhiều người xem khi nó bị một con khỉ trưởng thành trong đàn quật ngã xuống đất. Sau đó, nó bị lôi trên mặt đất, còn các con khác trong đàn không hề can thiệp.

Khoảnh khắc chú khỉ 6 tháng tuổi bị bắt nạt (Ảnh cắt từ video).

Vì quá sợ, Punch sau đó bỏ chạy để tránh con khỉ trưởng thành. Nó lùi về một góc, ôm chặt thú bông như thể đây là "mẹ" của mình và giúp che chắn.

"Tôi sẵn lòng nhận nuôi chú khỉ Punch vì không muốn nhìn thấy cảnh nó bị bắt nạt như vậy", một tài khoản mạng xã hội lên tiếng.

Trong khi đó, có người thừa nhận đã "khóc 3 ngày liên tiếp khi thấy cảnh chú khỉ nhỏ bị cả đàn xua đuổi, ghẻ lạnh".

Trước nhiều thông tin trái chiều, mới đây người đại diện vườn thú đã lên tiếng và khẳng định đây chỉ là hành vi dạy dỗ bình thường trong quá trình để khỉ con hòa nhập với bầy đàn.

Chú khỉ Punch chơi một mình với thú bông (Ảnh: News).

Người đại diện cho biết, con khỉ trưởng thành có hành vi tấn công khỉ Punch nhiều khả năng là mẹ của chú khỉ mà Punch muốn tiếp xúc. Có lẽ, nó không muốn con mình bị khỉ Punch làm phiền, nên đã ra tay.

"Đây là hình thức kỷ luật phổ biến trong các đàn khỉ macaque khi thiết lập trật tự bầy đàn. Trước đây, chú khỉ Punch từng nhiều lần bị những con khỉ trưởng thành khác nhắc nhở để dạy cách hòa nhập. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, chưa có cá thể nào tấn công nghiêm trọng Punch", người chăm sóc nói.

Cũng theo người nhân viên này, trong các khung giờ cho ăn lúc 12h và 15h cùng ngày, Punch dần biết cách cư xử và nó bình thường như những cá thể khỉ khác trong đàn.

Dù một số người xem cho rằng đây là hành vi bắt nạt, đại diện vườn thú giải thích, những thử thách như vậy là điều được dự đoán trước khi họ đưa một cá thể mồ côi như khỉ Punch vào đàn ổn định từ trước. Quá trình này cần thời gian và sự "uốn nắn" dạy dỗ từ những thành viên khác.

Phía vườn thú cũng nhấn mạnh sự kiên cường của chú khỉ Punch. Theo họ, thay vì cảm thấy thương hại, du khách tới đây nên nhìn nhận rằng, đây vốn là một phần trong quá trình trưởng thành và phát triển cơ bản của một chú khỉ nhỏ.

"Punch vẫn trong quá trình học hỏi, kết nối với cả đàn. Con vật cần từng bước tiến lên phía trước qua mỗi lần tương tác", người chăm sóc đàn khỉ macaque ở vườn thú nói.

Chú khỉ Punch sinh ngày 26/7/2025 và bị mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời. Có thể do ca sinh khó trong đợt nắng nóng gay gắt, nên nó được nhân viên sở thú chăm sóc. Punch sống cùng đàn từ ngày 19/1.

Nhân viên sở thú tặng cho Punch một con thú bông để an ủi khỉ con khi nó chưa thể hòa nhập với đàn.

Theo nhân viên sở thú, việc Punch tìm sự an ủi ở thú nhồi bông là hành vi bình thường đối với một con khỉ ở độ tuổi này.