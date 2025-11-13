Thanh niên trình báo công an việc bất ngờ nhận được 499.999.999 đồng

Chiều 12/11, Công an phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Minh Thành (18 tuổi, trú tại đường Cổ Mân Cúc 3, phường Hòa Xuân) về việc nhận được khoản tiền chuyển nhầm 499.999.999 đồng từ tài khoản mang tên Ngũ Hoàng Quốc Đạt.

Công an phường Hòa Xuân đã hướng dẫn, phối hợp cùng ngân hàng, xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Ngũ Hoàng Quốc Đạt (50 tuổi), trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Anh Thành (thứ 2 từ trái qua) chuyển lại số tiền cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an phường Hòa Xuân).

Sau khi xác định người chuyển nhầm, anh Thành đã trao trả toàn bộ số tiền nêu trên cho ông Đạt.

Anh Nguyễn Đình Minh Thành chia sẻ: “Khi thấy số tiền gần 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản, tôi rất bất ngờ. Tôi biết chắc là có người bị nhầm nên lập tức đến Công an phường trình báo để trả lại.

Đó là tài sản của người khác, khi biết chuyển nhầm chắc họ cũng rất lo lắng, nếu mình giữ lại thì không phải là điều đúng đắn”.

Theo Công an phường Hòa Xuân, hành động trung thực, tự giác của anh Thành cùng sự hỗ trợ kịp thời của ngân hàng đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng trung thực, tinh thần sống đẹp và trách nhiệm của người dân Đà Nẵng.