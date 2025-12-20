Xe máy cuốn vào gầm xe tải ở TPHCM, 2 thiếu niên tử vong

Ngày 20/12, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 2 người tử vong, xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng.

Nạn nhân là H.C.T. (SN 2008, ngụ phường Khánh Hội) và L.M.H. (SN 2009, ngụ phường Xóm Chiếu).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc Tân).

Khoảng 23h ngày 19/12, T. và H. (chưa rõ người cầm lái) đi chung xe máy biển số 59N1- 341.xx, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi Khánh Hội.

Khi đến khu vực gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng), xe máy bất ngờ ngã xuống đường, hai thiếu niên bị cuốn vào gầm xe tải biển số 50H-005.xx do ông P.H.N. (SN 1989, quê Cần Thơ) điều khiển, chạy song song bên trái cùng chiều với xe máy.

Vụ tai nạn khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.