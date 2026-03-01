Người dân Tây Ninh bắt được rồng đất quý hiếm

Ngày 1/3, Công an xã Long Cang (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục tiếp nhận một con rồng đất do người dân giao nộp. Con vật sẽ được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc trước khi thả về rừng tự nhiên.

Con rồng đất được người dân phát hiện bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Trước đó, anh H.H.T. (29 tuổi, ngụ ấp 5, xã Long Cang) ra vườn nhà và phát hiện một con rồng đất nên bắt giữ.

Qua tìm hiểu, anh T. biết đây là loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ nên trình báo và giao cho Công an xã Long Cang.

Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã Long Cang tiếp nhận. Qua kiểm tra, con vật khỏe mạnh, không có thương tích. Lực lượng chức năng xác định loài này còn rất ít trong môi trường tự nhiên do bị săn bắt.

Rồng đất còn gọi là kỳ tôm, có tên khoa học là Physignathus Cocincinus, thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.