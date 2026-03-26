Người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở TPHCM

Ngày 26/3, Công an phường Tây Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Dương Đức Hiền.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Hồ Long).

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông ngoài 50 tuổi nằm bất động, tử vong trên vỉa hè đường Dương Đức Hiền (phường Tây Thạnh) nên gọi báo công an.

Tại hiện trường, cạnh thi thể có một xe máy mang biển số 51K-79.xx. Theo một số nhân chứng, trước đó người đàn ông điều khiển xe máy trên đường với biểu hiện mệt mỏi.

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.