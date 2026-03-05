Người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở Nha Trang

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang vào sáng 5/3. Công an phường Tây Nha Trang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè và đã trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Hình ảnh từ camera an ninh của người dân gần khu vực cho thấy, vào khoảng 1h30 cùng ngày, nạn nhân này bất ngờ gục xuống vỉa hè và có nhiều biểu hiện bất thường.

Trong sáng 5/3, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng và phương tiện đến bảo vệ hiện trường, đồng thời khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.