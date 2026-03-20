Người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư ở TPHCM

Khoảng 10h ngày 20/3, người dân sinh sống tại chung cư trên đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạch) nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực phía dưới tòa nhà. Đến kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động, đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Hoàng Văn).

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nạn nhân là cư dân sinh sống tại chung cư, nghi rơi từ tầng 17 xuống đất dẫn đến tử vong.

Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.