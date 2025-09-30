Người đàn ông tử vong trong mưa lụt ở Hà Nội

Chiều 30/9, nhiều người dân ở phố Đinh Núp (phường Yên Hoà, TP Hà Nội) phát hiện thi thể một người đàn ông dưới dòng nước ngập.

"Sau khi nắm được tin báo, chúng tôi đã giao công an phường tới hiện trường để bảo vệ, điều tra nguyên nhân vụ việc", một lãnh đạo Đảng uỷ phường Yên Hoà thông tin với phóng viên Dân trí tối 30/9.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân là nam giới, mặc áo sơ mi màu xanh, tử vong trong tư thế nằm úp giữa dòng nước ngập trên phố Đinh Núp.

Có thông tin cho rằng nạn nhân bị điện giật, tuy nhiên thông tin này cơ quan chức năng đang làm rõ, chưa thể kết luận.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.