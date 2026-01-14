Công an vào cuộc vụ 2 nhóm người xô xát ở Nha Trang

Chiều 14/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đơn vị đã tiếp nhận nguồn tin, vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ xô xát giữa 2 nhóm người tại các ki-ốt kinh doanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nha Trang).

Nội dung clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 2 nhóm với 8 nam nữ lao vào ẩu đả trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách. Nhiều du khách nước ngoài đứng trên vỉa hè tỏ ra ái ngại, một số người dùng điện thoại ghi lại diễn biến vụ việc.

Hai nhóm người lao vào đánh nhau vì mâu thuẫn trong kinh doanh (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn hình ảnh du lịch Nha Trang (Khánh Hòa).

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nha Trang đã cử lực lượng xác minh vụ việc. Kết quả ban đầu cho thấy, khi phát hiện người kinh doanh bên cạnh bày bán các mặt hàng tương tự, nữ tiểu thương nhờ người thân mang ổ khóa đến khóa cửa ki-ốt của đối phương, làm phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, nhiều người của 2 nhóm đã lao vào xô xát. Vụ việc chỉ dừng lại khi được một số người dân xung quanh can ngăn.

Công an phường Nha Trang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các bên liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.