Rơi từ tầng 17 chung cư, một phụ nữ tử vong ở TPHCM

Đến 9h30 ngày 29/11, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Sơn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ rơi từ tầng 17 chung cư xuống đất tử vong.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: CTV).

Khoảng 6h cùng ngày, người dân sống tại chung cư Phúc Yên, đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn (trước đây là phường 15, quận Tân Bình), nhìn thấy một người rơi từ trên cao xuống. Người dân chạy đến kiểm tra và phát hiện một phụ nữ khoảng 35-40 tuổi đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường phối hợp cùng ban quản lý chung cư xác minh danh tính nạn nhân, điều tra vụ việc.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an phát hiện nạn nhân không phải cư dân sống ở chung cư Phúc Yên. Người phụ nữ này từ bên ngoài đi vào chung cư và lên sân thượng rồi xảy ra vụ việc.

Trên sân thượng, nạn nhân để lại dép, điện thoại, một ít tiền và bao thuốc.