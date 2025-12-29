Bị cảnh sát dừng xe, thanh niên ném ví chứa ma túy ở Tây Ninh

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, khi tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng phát hiện, bắt giữ một người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Võ Phước Bảo bị lực lượng CSGT khống chế (Ảnh: M.H.).

Khoảng 11h cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh) làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Bình Minh. Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên lái xe máy mang biển số 70H1-405.91 chạy ngược chiều, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe máy có một ví da màu đen. Người này bất ngờ giật lấy ví da, ném ra xa rồi bỏ chạy, nhưng bị CSGT truy đuổi, khống chế.

Kiểm tra ví da, lực lượng chức năng phát hiện 5 túi nylon nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Người này khai tên Võ Phước Bảo (SN 1994, ngụ phường Ninh Sơn, TPHCM) và thừa nhận số tinh thể trên là ma túy đá.

CSGT đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Bình Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.