Người đàn ông mất tích trên vịnh Vân Phong

Ngày 12/3, lãnh đạo UBND xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh N.V.L. (34 tuổi, trú xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), mất tích trên vịnh Vân Phong, khu vực gần đảo Cổ Cò và Điệp Sơn.

Trước đó, hôm 9/3, anh L. cùng 3 người dân địa phương đi ghe mang số hiệu KH-10440 ra đảo Hòn Lớn, thuộc vịnh Vân Phong để đào cây cảnh.

Khu vực nạn nhân L. mất tích (Ảnh: Google Map).

Sáng 11/3, cả nhóm lên thuyền quay về đất liền. Khi thuyền di chuyển qua khu vực nước sâu, anh L. ra phía đuôi thuyền đi vệ sinh rồi mất tích.

Phát hiện sự việc, những người đi cùng đã quay thuyền lại khu vực nghi vấn để tìm kiếm nhưng không thấy tung tích nạn nhân. Sau đó, họ báo cho lực lượng chức năng nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Đại Lãnh, Đồn Biên phòng 378 và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng kêu gọi người dân, chủ phương tiện hoạt động trên khu vực vịnh Vân Phong cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu vết liên quan đến nạn nhân.