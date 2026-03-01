Xuyên đêm tìm kiếm du khách mất tích lúc tắm biển
(Dân trí) - Cùng bạn ra tắm biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, một du khách đã bị sóng cuốn mất tích, cơ quan chức năng triển khai tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả.
Sáng 1/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp tìm kiếm du khách mất tích khi tắm biển. Nạn nhân là anh L.V.T. (SN 1986, trú tại tỉnh Phú Thọ).
Lúc 18h50 ngày 28/2, anh T. cùng với 3 người bạn khác ra tắm tại biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
Trong lúc tắm, anh T. không may bị sóng cuốn trôi. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm xuyên đêm.
Đơn vị biên phòng cũng thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển hỗ trợ. Tuy nhiên đến 8h30 ngày 1/3, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.