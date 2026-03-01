Xuyên đêm tìm kiếm du khách mất tích lúc tắm biển

Sáng 1/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp tìm kiếm du khách mất tích khi tắm biển. Nạn nhân là anh L.V.T. (SN 1986, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Lúc 18h50 ngày 28/2, anh T. cùng với 3 người bạn khác ra tắm tại biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Nhật Anh).

Trong lúc tắm, anh T. không may bị sóng cuốn trôi. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm xuyên đêm.

Đơn vị biên phòng cũng thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển hỗ trợ. Tuy nhiên đến 8h30 ngày 1/3, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.