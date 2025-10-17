Thực hư loài "khỉ trắng" xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh

Ngày 17/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã công bố kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu về thông tin "khỉ trắng" xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh, Hòn Sơn, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đó, các cá thể được cho là "khỉ trắng" thực chất là chó của người dân sinh sống trên đảo.

Trước đó, từ ngày 14/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã triển khai kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương ấp Bãi Bắc, đơn vị chủ rừng và các cơ quan liên quan.

Ba camera bẫy ảnh đã được lắp đặt tại các vị trí nghi vấn trên núi Ma Thiên Lãnh. Đồng thời, bột thạch cao cũng được rải tại khu vực này để thu thập dấu vết chân động vật, phục vụ công tác đối chiếu và xác định loài.

Hình ảnh được bẫy camera thu được ban đầu trên đỉnh Ma Thiên Lãnh là chó trắng, không phải khỉ trắng (Ảnh: Kiểm lâm An Giang).

Sau ba ngày kiểm tra thực địa và phân tích hình ảnh từ camera bẫy ảnh (từ 14-17/10), Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã kết luận rằng các cá thể động vật màu trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh là chó nhà, không phải khỉ trắng như đồn đoán.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết sẽ tiếp tục duy trì 3 thiết bị bẫy ảnh để giám sát và thu thập dữ liệu. Đơn vị cũng chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Khu vực III phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin đã được xác minh đến người dân và các tổ chức tại khu vực Hòn Sơn.

Mục đích là làm rõ, công khai thông tin chính xác, tránh lan truyền, chia sẻ hình ảnh hoặc thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Kết quả theo dõi từ bẫy ảnh do Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đặt trên đỉnh Ma Thiên Lãnh từ ngày 14/10 đến 17/10 cho thấy các cá thể động vật được xác định là loài chó lông trắng (Ảnh: Kiểm lâm An Giang).

Hơn nửa tháng gần đây, mạng xã hội đã lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh 4 cá thể màu trắng xuất hiện trên đỉnh Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn, An Giang).

Nhiều người dân cho rằng đây là 4 con khỉ trắng sống lâu năm trên núi, thỉnh thoảng mới xuất hiện để phơi nắng.