Nam tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì lùi xe trên đường cao tốc

Ngày 17/10, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt lái xe P.T.N. (SN 1973, trú tại TP Hà Nội) do có hành vi lùi xe trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Với vi phạm trên, tài xế N. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế N. điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục Cảnh sát giao thông, vào lúc 10h55 ngày 15/10 tại km218+700, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, tài xế N. điều khiển ô tô biển số 29A-774.xx đã lùi xe trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Nhà chức trách cho biết hành vi vi phạm của tài xế đã bị camera giám sát trên cao tốc ghi lại.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được lùi xe, quay đầu hoặc dừng, đỗ sai quy định trên đường cao tốc để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.